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    Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'den boşandı

    Oyuncu Damla Ersubaşı ve eşi Mustafa Can Keser anlaşmalı olarak evliliklerini bitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 21:32
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    Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser'den boşandı

    Oyuncu Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açtığını sosyal medyadan duyurmuştu.

    KARDEŞİ VE EŞİNİ DARBETMİŞTİ

    Daha önce de eşini aldatma görüntüleriyle gündeme gelen Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.

    Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser den boşandı #1

    "KARDEŞİM CEZALANDIRILSIN"

    Kardeşinden şikayetçi olan Alev Keser, konu hakkında "Damla'nın üzerine yürüdü, ben de ona zarar vermesini önlemek için önüne geçtim. Bizi 3.5 saat öldürme maksadıyla dövdü, kafamıza kül tablaları ile vurdu. Olay yüzünden hâlâ psikolojim düzelmedi. Davaya katılma talebim var, kardeşim cezalandırılsın" açıklamasını yapmıştı.

    Bunun ardından yeni hamle yapan Ersubaşı, eşi hakkında 2 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı.

    ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

    Bu yaşananların ardından çiftin boşanma davası bugün görüldü. Evliliklerini sonlandırma kararı alan çift, bugün anlaşmalı olarak boşandı.

    Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser den boşandı #2

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