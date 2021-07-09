Oyuncu Damla Ersubaşı, estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle adını duyuran Damla Ersubaşı'ndan estetik itirafı geldi. Yüzüne bir takım işlemler yaptıran ünlü isim detayları takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersubaşı, 'Yüzüm şiş! Elmacık kemiğime dolgu yaptırdım. Hatta hayatımda ilk kez dudağıma da dolgu yaptırdım. Yani şimdi istediğiniz kadar 'dudakları dolgu' diyebilirsiniz, artık doğru.

"TRİBE GİRDİM"

Bu da 30'a 2 kala tribine girdim galiba o yüzden yaptırdım her şeyi... Alnımda, çenemde, dudağımda, elmacık kemiğimde ve burun ucunda botoksum var.

"İYİ Kİ YAPTIRDIM"

İyi ki de yaptırdım isteyen istediğini söyleyebilir. Yüzüm hala şiş, oturması bir haftayı buluyormuş... İyi ki yaptırmışım, memnunum' ifadelerini kullandı.

Damla Ersubaşı'ndan estetik itirafı ViDEO