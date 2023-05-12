Danla Bilic, AK Parti seçmenine küfür eden kadını profil fotoğrafı yaptı Ünlü Influencer Danla Bilic, Ak Parti'ye oy vereceğini söyleyen bir kadına ağır hakaretler eden kişinin fotoğrafını profil fotoğrafı yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

Geçtiğimiz haftalarda seçimlerinde vatandaşa tercihini soran bir YouTube kanalında, sosyal medyada gündem olan bir olay yaşandı.

İstanbul Sarıyer'de sokak röportajı yapan muhabire bir vatandaş, Başkan Erdoğan'ı desteklediğini belirterek "Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Küfürler etti.

Sokak röportajına dahil olan başka bir kadın ise, Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden kadına ağır küfürler etti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan video büyük tepki topladı.

Profil fotoğrafı değişti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ise, Başkan Erdoğan'a desteğini belirten kadına ağza alınmayacak küfürler eden diğer kadının resmini profil fotoğrafı yaptı.

Bilic, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı.