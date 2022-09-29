Danla Bilic, aşk hayatıyla ilgili konuştu

Kubilay Aka ile yeni bir ilişkiye başlayan fenomen Danla Bilic, aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

Instagram fenomeni Danla Bilic, bir süredir oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka ile el ele görüntülenen Danla Bilic, sosyal medya sayfasından kendisine yöneltilen aşk sorusuna yanıt verdi.

"Saç renginden anlıyoruz"

Danla Bilic, bir Instagram kullanıcısının "Saç renginden ilişki durumunu anlayabiliriz. Yani çoğunlukla. Koyu renkli olduğunda hep sevgilin var." yorumu üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Boşta bırakmıyorlar"

"Hakkımda duyduğum en yanlış ve saygısız tespit." sözleriyle bu yorumu ti'ye alan Danla Bilic, "Eğer böyle olsaydı benim saçlarım siyah falan olmalıydı. Çünkü ben hiç boşta kalmıyorum." diyerek kahkaha attı.