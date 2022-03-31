Danla Bilic silikonlarını göstermeye doymadı

Ünlü fenomen Danla Bilic, yeni yaptırdığı göğüslerini sosyal medyadan göstermeye devam ediyor.

İlk ünlü olduğu zamanlarda kilolu ve estetiksiz olan Danla Bilic, bambaşka biri oldu. Mide küçültme ameliyatı ve estetikleriyle değişen Bilic, göğüslerine silikon taktırdı.

Yeni halinden çok memnun olan fenomen, silikonlarını istediği kadar gösteremediğini düşünüyor.

YİNE GÖSTERDİ

Yeni bir video çeken fenomen dekolteli kıyafetlerini sergilerken "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim." demişti.

Danla Bilic, şimdi de güneşi görünce bikinisini giyip hemen poz verdi. Silikonlarıyla kendini daha güzel hisseden Danla Bilic'in son pozu hayranlarının ilgisini çekti.