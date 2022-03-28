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    Danla Bilic, takipçisine küfretti

    Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesabından kendisine yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 08:20
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:07
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    Danla Bilic, takipçisine küfretti

    YouTube'da amatör olarak çektiği makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya  fenomeni Danla Bilic, şimdilerde Dubai'de tatil yapıyor.

    ESTETİK SEVER

    Ameliyatla kilolarından kurtulan Bilic, ardından burun, dudak, çene, göz gibi bir çok bölgesinde sayısız işlem yaptırdı.

    Eski halinden eser kalmayan bambaşka bir görünüme bürünen fenomen, bu sefer de göğüslerine silikon yaptırdı.

    "NET GÖRÜN İSTEDİM"

    Yeni sikonlarını göstermek için Dubai tatilinden bol bol paylaşım yapan Bilic, bir video çekerek dekolteli kıyafetlerini sergiledi. Bilic, "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim." paylaşımında bulunarak takipçilerini şaşırttı.

    KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

    Twitter'da bir kullanıcı, Dubai tatilinde olan Danla Bilic'in son attığı tweet'e, "Bu k..n vatana millete insanlığa ne hayrı var da bunu 3 milyon kişi takip ediyor." yorumunda bulununca olanlar oldu.

    Kendisine yapılan küfrü görmezden gelemeyen Danla Bilic, "Ya benim sana bir hayrım olmak zorunda mı p.…..k Erhan" cevabını verdi. Danla Bilic'in bu cevabı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

    Danla Bilic, takipçisine küfretti #1

    Danla Bilic, takipçisine küfretti #2

    Danla Bilic, takipçisine küfretti #3

    Danla Bilic, takipçisine küfretti #4


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