Danla Bilic üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, üzücü haberi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Son dönemde yaşadığı aşkla gündeme gelen sosyal medyda fenomeni Danla Bilic, bu kez üzücü bir paylaşımda bulundu.

Bilic, bir süredir sahibi olduğu kedinin hayatını kaybettiğini duygulandıran bir not ile paylaştı. Bilic paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"EVE DÖNER MİYDİM?"

"Çok üzgünüm ama sana biraz kırgınım, çok ani bıraktın beni. O kadar emindim ki poponu sallaya sallaya eve geri döneceğine...Klinikteki yatağında sana şakalar yaptım, göbeğini ısırdım, yine sinir ettim seni. Son olduğunu bir saniye bile hissetseydim eve döner miydim bugün?

"PATATES"

Bana hayatım boyunca unutamayacağım çok güzel bir sene yaşattın patates. Seni gören herkes de bilir ki sen çok özel bir kedisin.

İçimdeki acıyı, evdeki boşluğu anlatabileceğim daha fazla kelimem yok. Artık seni büyüten annenin, asıl sahibinin yanındasın. Umarım bana emanet edildiğin bu son yaşında seni mutlu edebilmişimdir. Seni çok seviyorum oğlum."