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- Danla Bilic'in 3 bin TL'lik bikinisi
Danla Bilic'in 3 bin TL'lik bikinisi
Sosyal medyadan kazandığı pataya lüks bir hayat yaşayan Danla Blilc, Miami'ye gitti.
- Haber Merkezi
- 21.03.2022 - 12:00
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Türkiye'deki soğuk havadan sıkıldı soluğu Miami'de aldı.
Tatlinden fotoğraflar yayınlayan Bilic, son olarak Hande Erçel'in de giydiği yeşil bikiniyle poz verdi.
3 BİN TL'LİK BİKİNİ
Elinde içeceği yeşil bikinisiyle selfie çeken Danla Bilic'in bikinisinin fiyatı sosyal medyada gündeme geldi. Bikininin 3 bin TL olduğunu öğrenenler ünlü fenomene yorum yağdırdı.
Bir süre önce göğüslerine silikon taktıran Bilic, geçtiğimiz haftalarda iş insanı sevgilisi Yusuf Engin ile yollarını ayırmıştı.