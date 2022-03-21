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    Danla Bilic'in 3 bin TL'lik bikinisi

    Sosyal medyadan kazandığı pataya lüks bir hayat yaşayan Danla Blilc, Miami'ye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 12:00
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    Danla Bilic'in 3 bin TL'lik bikinisi

    Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Türkiye'deki soğuk havadan sıkıldı soluğu Miami'de aldı.

    Tatlinden fotoğraflar yayınlayan Bilic, son olarak Hande Erçel'in de giydiği yeşil bikiniyle poz verdi.

    3 BİN TL'LİK BİKİNİ

    Elinde içeceği yeşil bikinisiyle selfie çeken Danla Bilic'in bikinisinin fiyatı sosyal medyada gündeme geldi. Bikininin 3 bin TL olduğunu öğrenenler ünlü fenomene yorum yağdırdı.

    Bir süre önce göğüslerine silikon taktıran Bilic, geçtiğimiz haftalarda iş insanı sevgilisi Yusuf Engin ile yollarını ayırmıştı.

    Danla Bilic in 3 bin TL lik bikinisi #1

    Danla Bilic in 3 bin TL lik bikinisi #2


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