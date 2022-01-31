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    Danla Bilic'ten yatak pozu

    Sevgilisinden ayrılan fenomen Danla Bilic, göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 11:38
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    Danla Bilic'ten yatak pozu

    İş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini sonlandıran ünlü fenomen Danla Bilic, bu defa cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bilic'in göğüs dekolteli yatak pozlarına beğeni yağdı.

    "TOPRAK ATIN"

    Bilic'in yatak pozlarına, ''Bu kadar güzel olmak da ayıp bence'', ''Beyaz sana çok yakışıyor'' ve ''Öldüm güzelliğinden, toprak atın'' gibi yorumlar yapıldı.

    Danla Bilic'in Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

    Danla Bilic ten yatak pozu #1

    Danla Bilic ten yatak pozu #2


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