Danla Bilic'ten yatak pozu

Sevgilisinden ayrılan fenomen Danla Bilic, göğüs dekolteli yatak pozlarını paylaştı

İş insanı Yusuf Engin ile ilişkisini sonlandıran ünlü fenomen Danla Bilic, bu defa cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bilic'in göğüs dekolteli yatak pozlarına beğeni yağdı.

"TOPRAK ATIN"

Bilic'in yatak pozlarına, ''Bu kadar güzel olmak da ayıp bence'', ''Beyaz sana çok yakışıyor'' ve ''Öldüm güzelliğinden, toprak atın'' gibi yorumlar yapıldı.

Danla Bilic'in Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi bulunuyor.