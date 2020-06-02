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    David Beckham ve Victoria Beckham, tünel istiyor

    David ve Victoria Beckham çifti, evlerine tünel açtırmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 07:20
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    David Beckham ve Victoria Beckham, tünel istiyor

    Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ve Spice Girls'ün eski üyesi Victoria Beckham, yan komşuları futbolcu Dele Alli'nin evinde saldırıya uğramasından sonra İngiltere'deki evlerine tünel açtırmak istiyor.

    ARTIK BURADA KALIYORLAR

    Beckham’lar güvenlik önlemi olarak evlerine bir tünel açtırmayı düşündü ve İngiltere'nin Cotswolds bölgesinde bulunan 9 yatak odalı evlerinden lüks garajlarına bağlanan bir tünel açtırmak için resmi kurumlara izin başvurusunda bulundu.

    Koronavirüs salgınının sürdüğü sırada Beckham çifti dört çocuklarından üçüyle (Romeo, Cruz ve Harper Seven) birlikte Cotswolds’taki bu malikanede kalıyor.

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