Davut Güloğlu köyünde çay topladı

Davut Güloğlu, günlerini doğup, büyüdüğü Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy'de geçiriyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'u terk eden Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, pandemi günlerini memleketi Rize'ye bağlı Yeni Güzelköy'de geçiriyor.

Güloğlu, İstanbul'un yoğunluğundan kaçıp geldiği köyünde, tavuklarıyla ilgilenip, ünlü Anzer balının yanı sıra organik beslenmeye dikkat ediyor, yürüyüş yaptığı yeşil doğada enerji depoluyor. Pandemi stresinden uzaklaşıp, bahçesinde eline aldığı makasla çay da toplayan şarkıcı, yeni çalışması için huzur bulduğunu söylediği köyünde, klip çekmeye de hazırlanıyor.

"STRES ATIYORUM"

Köyünün, kendisine hem keyif hem de huzur verdiğini anlatan Davut Güloğlu, "Çocukluğumda olduğu gibi o tadı o havayı teneffüs ediyorum. O mutluluğu yaşıyor enerji alıp stres atıyorum. Çay, yağmurda çamurda toplanması taşınması satılması zor ama kıymetli bir tarım ürünüdür. Türkiye'nin dört bir köşesinde sudan sonra en çok içilen içecek çaydır. Çayımızın değerini bilip yaşatmamız lazım. Ben köyümü, Rize’yi her zaman ziyaret ediyorum. Burada huzur bulur, kafamı dinlerim. Her yıl da çay toplarım bu da bana huzur veriyor. Komşularımla akrabalarımla eski günleri anar, çaylıkta sohbet ederiz. Çaylıkta atma türküler atar set yarışları yaparız. Kim önce bitirecek diye iddialar vardır. Çaylıkta yemekler yeriz. Bu da bize hem keyif hem de huzur veriyor." dedi.

"ALLAH BİZE BU NİMETİ VERDİ"

Çayın ülke için milli değer olduğuna dikkat çeken Güloğlu, "Kendi çayımız ülkemize yetmiyor. Daha çok reklam edip daha çok ihraç etmeliyiz. Ben de Çaykur reklamlarında oynadım tek kuruş almadım. Çünkü benim annem de babam da bu çaydan aldığı ücretlerle bizi yetiştirdi büyüttü. Allah bize bu nimeti verdi. Dağlarda bayırlarda bu çayı toplamak taşımak zordur. Yağmurda çamurda çayı toplamak da satmak da zor. Senede üç kez bazen dört kez de toplanıyor. Tarımla olan her şeye ağırlık vermemiz gerekiyor." diye konuştu.