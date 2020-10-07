Defne Samyeli, Serdar Bilgili ile barıştı

Eski aşıklar Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi.

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin son günlerde neden İstanbul'da görünmediği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMİYORLAR

Samyeli'nin, yaz sonunda kısa bir flört yaşadığı Serdar Bilgili ile barıştığı ve ikilinin Göcek'te tatil yaptığı öğrenildi. Teknede vakit geçiren çift, görüntü vermemeye dikkat etti.

İLK AŞK TATİLİ DEĞİL

Çift, geçtiğimiz aylarda da gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirmişti. Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıklar, hafta sonu İstanbul'a dönmüşlerdi.