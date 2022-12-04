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    Defne Samyeli'den göğüs dekoltesi

    50 yaşındaki Samyeli, sosyal medya hesabından siyah deri ve derin göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 11:05
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    Defne Samyeli'den göğüs dekoltesi

    Defne Samyeli, düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkaran ünlülerden.

    50 yaşındaki Samyeli, sosyal medyayı aktif kullanan sanatçılar arasında.

    Son olarak Yalı Çapkını için gelen teklifi elinin tersiyle iten Defne Samyeli cesur seçimleri ile sosyal medyayı sallıyor.

    Deri elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu

    Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli göğüslerini ön plana çıkaran elbisesiyle olay oldu.

    Deri elbisesiyle poz veren Samyeli'ye beğeni yağdı.

    Samyeli'yi görenler "Zaman onun için geriye sarıyor sanki" yorumları yaptı.

    İşte o pozlar...

    Defne Samyeli den göğüs dekoltesi #1

    Defne Samyeli den göğüs dekoltesi #2

    Defne Samyeli den göğüs dekoltesi #3

    Defne Samyeli den göğüs dekoltesi #4

    Defne Samyeli den göğüs dekoltesi #5

    Defne Samyeli den göğüs dekoltesi #6


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