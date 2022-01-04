Deha Bilimlier eşi Aslı Bilimlier'den özür diledi

Şarkıcı Deha Bilimlier, Gülşah Saraçoğlu'nu kulisinde ağırladığını söyledi.

Şarkıcı Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier’i modacı Gülşah Saraçoğlu’yla aldattığı iddiasına yanıt verdi.

Bilimlier’in, sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen Saraçoğlu’yla beraberlik yaşadığı iddia edilmiş, ünlü popçu Demet Akalın da, “İki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım.” açıklamasını yapmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Deha Bilimlier ihanet iddiasını reddetti, eşi üzüldüğü için de canlı yayında ondan özür diledi:

"KULİSTE AĞIRLADIM"

“Eşine aşık bir adamım ben. Gülşah benim sahnemi çok seviyor. Evi yakın, iki kez üst üste geldi. Dans ederken yuvarlandı, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Bu haber karşısında şok içinde kaldım, çok üzüldüm. Eşim avukat. Adımın böyle anılması onu rencide etti. Herkesin huzurunda ondan özür diliyorum. Benim de hatam olabilir. Sahnede mesafemi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün kuliste ağırladım, sonra sahnem bitti, eve döndüm."