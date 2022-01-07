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    Deha Bilimlier kaçıyor

    Adı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk iddiasına karışan Deha Bilimlier, sahne aldığı mekanın mal kabul kapısından çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:19
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    Deha Bilimlier kaçıyor

    Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda sahne aldı.

    Ünlü şarkıcı, sahne sonrası dışarıda basın mensuplarının kendisini beklediğini öğrenince görüntü vermemek adına 1 saat daha mekanda kaldı.

    MAL KABUL KAPISINDAN KAÇTI

    Daha önce yaptığı açıklamada eşinin kendisini eve almadığı ileri sürülen şarkıcı, günlerdir konuşulan konular hakkında konuşmak istemedi. Bilimlier, çareyi mekanın mutfak çıkışından kaçmakta bulundu. Mal kabul kapısından çıkan ünlü şarkıcı şaşırttı.

    Deha Bilimlier kaçıyor #1

    Deha Bilimlier kaçıyor #2

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