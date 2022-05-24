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    Demansla mücadele eden Pakize Suda'nın son durumu

    Pakize Suda'nın, Fethiye’de özel bir bakımevinde tedavi gördüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 13:11
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    Demansla mücadele eden Pakize Suda'nın son durumu

    Oyuncu ve yazar Pakize Suda’ya, 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar verilmişti.

    Magazin dünyasının “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, bugün demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son durumu  hakkında bilgi verdi.

    "Fethiye'de"

    Suda ile ilgili üzücü haberi veren Akay, “Pakize Suda, Fethiye’de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor.

    "Çocuk gibi"

    Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu ve diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor." dedi.

    Demansla mücadele eden Pakize Suda nın son durumu #1

    Demansla mücadele eden Pakize Suda nın son durumu #2


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