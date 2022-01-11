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- Demet Akalın'ın 20 kiloluk ceketi
Demet Akalın'ın 20 kiloluk ceketi
Yılın ilk sahnesine çıkan Demet Akalın, kendine 20 kiloluk özel bir ceket yaptırdı.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 12:50
- Güncelleme : 11.01.2022 - 14:02
Ünlü sanatçı Demet Akalın, geçtiğimiz gün Etiler'de bir mekanda sahne aldı.
Modacısına özel yaptırdığı 20 kilo ağırlığında değerli taş ve zincirlerle hazırlanan özel ceket ile sahne alan Demet Akalın, göz kamaştırdı.
"SEZONUN İLK SAHNESİ"
Sahne öncesi fotoğraf çeken ve "Sezonun ilk sahnesi" notuyla sosyal medyada paylaşan ünlü sanatçı, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.