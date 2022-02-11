Demet Akalın, Acun Ilıcalı'yı ti'ye aldı

Demet Akalın, Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacılarına verdiği ödülü ti'ye aldı

Sıkı bir televizyon izleyici olan ve ekrandaki neredeyse hiçbir şeyi kaçırmayan Demet Akalın, yıllardır Survivor'ın da takipçisi. Her yaptığı olay olan ünlü şarkıcı, attığı tweet ile yine adından söz ettirdi.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmacılarına haftanın en iyisi seçilenlere eşofman verileceğini açıkladı. Demet Akalın, ödülü ti'ye aldı.

GÜLÜŞÜ TWİTTER'DAN HİSSEDİLDİ

Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında yer alan Acun Ilıcalı'yla dalga geçen Akalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hahhahhahah haftanın en iyi oyuncusuna eşofman hediye ediyor Acun. Ben de araba falan verecek sandım" ifadelerini kullandı.