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- Demet Akalın Alişan’ın kardeşi için dua istedi
Demet Akalın Alişan’ın kardeşi için dua istedi
Demet Akalın, koronavirüse yakalanan ve uzun zamandır yoğun bakımda olan Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi.
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 14:09
- Güncelleme : 01.07.2021 - 14:12
Geçtiğimiz aylarda kızı Eliz’i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Alişan'ın, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmıştı.
Hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş, entübe edildi.
"DURUMU KRİTİK"
Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz.” diye yanıt vermişti.
DUA İSTEDİ
Alişan'ın kardeşinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken Demet Akalın'dan bir paylaşım geldi. Akalın paylaşımında, "Toplu duanın gücüne inanıyorum." diyerek dua istedi.