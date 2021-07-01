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Demet Akalın Alişan’ın kardeşi için dua istedi

Demet Akalın Alişan’ın kardeşi için dua istedi

Demet Akalın, koronavirüse yakalanan ve uzun zamandır yoğun bakımda olan Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi.