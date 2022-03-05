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    Demet Akalın, Amerika'daki serum fiyatlarını eleştirdi

    Demet Akalın, Amerika'daki serum fiyatlarını eleştirdi

    Bir süre Amerika'da tatil yapan Demet Akalın, acilde serum taktırma ücretinin 12 bin dolar olmasını eleştirerek Türkiye'deki sağlık çalışanlarını övdü.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 09:03
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    Şarkıcı Demet Akalın, Amerika'nın farklı eyaletlerine seyahat ederek tatil yaptı.

    Tatilinin her karesini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, Amerika'nın olumsuz yönlerini de takipçileriyle paylaştı.

    Sağlık alanında oldukça pahalı olan Amerika, Demet Akalın'ın da bu noktada eleştirilerinin odağında oldu.

    SAĞLIK HİZMETİNİN PAHALILIĞINI ELEŞTİRDİ

    Acil bir sağlık durumu olduğunda dudak uçuklatan fiyatlarla tedavi imkanı sunan Amerika'daki serum fiyatını eleştiren Demet Akalın, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

    Demet Akalın, Amerika daki serum fiyatlarını eleştirdi #1

    12 BİN DOLARA SERUM, TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜRDÜ

    Paylaşımında bir serum taktırmanın 12 bin dolar olduğunu ifade eden Demet Akalın, Türkiye'deki sağlık çalışanlarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

    Demet Akalın, Amerika daki serum fiyatlarını eleştirdi #2

    "HASTANELERİMİZ KIYMETLİ"

    Demet Akalın'ın paylaşımında, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli…" dedi.

    Demet Akalın, Amerika daki serum fiyatlarını eleştirdi #3

    MEHMET ALİ ERBİL, TÜRKİYE İLE ABD'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİ KARŞILAŞTIRDI

    Demet Akalın, Amerika daki serum fiyatlarını eleştirdi #4

    PELİN BATU, AMERİKA'NIN SAĞLIK SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ

    Demet Akalın, Amerika daki serum fiyatlarını eleştirdi #5


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