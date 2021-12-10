Demet Akalın: Çizmelerimi internetten aldım

Demet Akalın, olay olan çizmelerini sahnede bir kez daha giyerek iddiasını devam ettirdi.

Geçtiğimiz hafta da giydiği çorap çizmelerle "Babaannesinin naylon çorabı gibi kullanmış" gibi eleştiriler almış ve Hailey Bieber'in verdiği pozlarla karşılaştırılan Demet Akalın, Ankara'da bir mekanda sahne aldı.

Ünlü şarkıcı, sahneye geçtiğimiz haftadan beri çok konuşulan çorap çizmesiyle yaptığı yeni kombiniyle çıktı.

149 BİN TL

Konseri sırasında sıkça izleyiciyle sohbet eden Demet Akalın, çorap çizmelerini soran bir hanımefendiye, "Çizmelerin orijinali 149 bin TL'ymiş, haberim yok ben internetten aldım" dedi.