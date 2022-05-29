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    Demet Akalın: Çok kortizon kullandım, kilo yaptı

    Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Demet Akalın, 1.5 aydır migren tedavisi gördüğünü belirtti. Akalın, "Çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım" ifadelerini kullandı.
    • 29.05.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 10:49
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    Demet Akalın: Çok kortizon kullandım, kilo yaptı

    Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra Kulüp şarkısı ile yeniden çıkışa geçen Demet Akalın, aldığı kilolarla dikkati çekiyor.

    Sık sık diyet yaptığı ve kilosuna dikkat ettiği bilinen Demet Akalın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    Kızı Hira'ya kıyafet almaya geldiğini söyleyen Akalın, kilo almasına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

    1,5 aydır sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu belirten Akalın, doktor doktor gezdiğini söyledi.

    "Kilo değil, kortizon"

    Migren tedavisi gördüğünü belirten Demet Akalın, "Tansiyonum düştü, diyetteyim, başım dönüyor. 1.5 aydır migren tedavisi görüyorum.

    Onun için çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. 5 profesör gezdim." dedi.

    Demet Akalın: Çok kortizon kullandım, kilo yaptı #1

    "Sağlık daha önemli.."

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre;  kortizonlu ilaçların ardından oksijen tedavisine başladığını ifade eden Demet Akalın, son dönemde kapalı sahne kıyafetleri tercih etmesinin nedeninin aldığı kilolar olduğunu söyledi.

    Ünlü isim, konuyla ilgili, "Kızlar çok şahane giyiniyorlar ama sağlık daha önemli. Düşmanım yok ama Allah kimsenin başına böyle bir ağrı vermesin" şeklinde konuştu.

    Demet Akalın: Çok kortizon kullandım, kilo yaptı #2

    Akalın, ayrıca Aleyna Tilki ile arasına yaşanan dünya starlığı polemiğine değindi.

    Tilki'yi sevdiğini vurgulayan Demet Akalın'a, Aleyna Tilki'nin "Benim dünya starlığımı konuşalım" sözlerinin hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı, "Ben çok isterim ama dünya starı falan olmaz! Bir tane var o da Tarkan. Bizden başka dünya starı çıkmaz. Gerçeği kabullenelim." ifadelerini kullandı.

    Demet Akalın: Çok kortizon kullandım, kilo yaptı #3


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