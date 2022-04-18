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    Demet Akalın: Cumhurbaşkanı ile konuştum

    Cenk Eren sosyal medya hesabından sordu Demet Akalın hemen yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:33
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    Demet Akalın: Cumhurbaşkanı ile konuştum

    Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü isimlerle buluştu.

    Ünlüler iftarda

    Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer ve Alişan gibi ünlü isimler iftarda yer aldı.

    Cenk Eren iftaryemeğine katılan ünlülere seslenerek pandemi sürecinde alınan müzik yasağını hatırlattı.

    "Bilgilendirin bizi"

    Cenk Eren paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

    "Ben cesaret ettim"

    Davete katılan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu paylaşıma hemen yanıt vererek, "Bilgilendireyim... Elbette... Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim.

    "Saygılar Cenk Bey"

    Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" dedi.

    Demet Akalın: Cumhurbaşkanı ile konuştum #1

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