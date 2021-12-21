Demet Akalın dolardaki düşüşü yorumladı

Demet Akalın, dolarda yaşanan sert düşüşle ilgili "Bir uyanıyoruz dolar 5 lira" diyerek marketteki fiyatlarını kontrol edeceğini belirtti.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide alınacak yeni tedbirleri açıklamasıyla son buldu.

18 lira ile tarihi zirvesini gören dolar, aniden düşüşe geçerek 13 liranın altına kadar geriledi.

Dolardaki düşüş, sanat camiasında da yorumlandı.

"BİR UYANIYORUZ DOLAR 5 LİRA"

Ünlü sanatçı Demet Akalın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Bir uyanıyoruz dolar 5 lira" dedi.

"SABAH MARKETLERİ TEFTİŞE GİDİYORUM"

Kurdaki yükselişle birlikte marketlerde yaşanılan fiyat artışına da değinen Akalın "Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklıma" dedi.