Demet Akalın: Eleştiriler yüzünden 50 iğne yedim

Geçtiğimiz hafta sahnede garsonun kafasına şampanya döktüğü için gündem olan Demet Akalın, konser öncesi gazetecilerle bir araya geldi.

Çıktığı mekanda garsonun başından aşağı şampanya döktüğü için günlerde eleştirilen Demet Akalın, önceki gün Kıbrıs'ta konser verdi.

Eleştiri yağmuruna tutulan Akalın, bir kez daha kendini savundu.

"50 tane iğne oldum"

Eleştiriler yüzünden zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum." diye cevap verdi.

Şampanyaya tövbe etti

Daha sonra dinleyici karşısına çıkan şarkıcı, "Bugün kimlerin doğum günü? Doğum gününü şampanyayla kutlamayalım, yanlış anlaşılıyorum. Yıllardır yaptığım espriler başka yere çekiliyor." dedi.

Demet Akalın, Kıbrıs konserinde kendini savundu VİDEO



"Hülya Avşar'ın annesinden öğrendim"

Bir misafirin, "Boşver, boşver" demesi üzerine de şöyle konuştu: "Birtakım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım.

Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Hanım gazino kültürünü biliyordu."

Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü ViDEO



