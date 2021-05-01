Demet Akalın: Evde oturanları kastetmedim, özür dilerim

17 günlük tam kapanma sürecinin başlamasıyla tatil bölgelerine akın eden vatandaşları eleştiren Demet Akalın özür diledi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında, koronavirüs salgını nedeniyle 17 gün sürecek tam kapanma gündeme geldi.

Demet Akalın ve Alişan; bu süreci fırsata çevirerek Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlara tepki gösterdi.

"KİMSE PARAM YOK DEMESİN"

Demet Akalın'ın "Kimse param yok demesin valla, herkesin evi var Bodrum'da" sözleri tepkilere neden oldu.

Demet Akalın: Kimse param yok demesin

"EVDE OTURANLARI KASTETMEDİM, ÇOK ÖZÜR"

Bunun üzerine Akalın, yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı! Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum çok özür."