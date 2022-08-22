Demet Akalın, Göğüs açmaya ihtiyacım yok

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, takipçisinin kendisine yaptığı yoruma cevap verdi.

Yazın başından beri konser maratonuna devam eden Demet Akalın, sahne aldığı kostümleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak sahne için taşlı mini elbise tercih eden Demet Akalın'a bir takipçisinden ağır eleştiri geldi.

"Biraz edep"

Demet Akalın, kendisine gelen, "Göğüslerini biraz daha göster bence. Tam bir terbiyesizsin. Çocuğun var, biraz edep. Yanındaki kukla ne işe yarar. Trabzon'dan sevgiler." yorumuna kayıtsız kalamadı.

Akalın, "İroni yaptın sanırım. Ne kuklam var ne de göğüs açmaya ihtiyaç."