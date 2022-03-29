Petrol
110.17
0.62%
Euro
16.32
0.24%
Dolar
14.83
0.11%
Altın
914.90
-0.10%
Borsa
2187
0.66%
Bitcoin
703.904
1.22%
BTXN Coin
36.56
-7.18%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Demet Akalın, Halsey'i yatakta merak etti

    Oscar'in partisine katılan Halsey'in kıyafetini Demet Akalın dışında herkes beğendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Akalın, Halsey'i yatakta merak etti

    Hafta sonu 94. kez düzenlenen Oscar gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

    Türk sevgilisinin yanında iddialı pozlar veren Halsey sosyal medyanın  gündemindeydi. Dünyaca ünlü şarkıcı transparan elbisesiyle Demet Akalın'ın  diline düştü.

    "HER ŞEY MEYDANDA"

    Halsey'nin iddialı tarzını gören Demet Akalın kendini tutamadı. Demet Akalın Halsey'in pozunu görünce "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" dedi.

    "BUNUN BİR DE GÖZÜKENİ VAR"

    Akalın daha sonra gelen yorumlara ise "Düşünülmüyor artık anacım. Erkeklerin bu kadar şeyleri gözükse. Neyse sustum bir de gözükenin fotoyu paylaşmamışsın" yanıtını vererek gündeme geldi.

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #1

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #2

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #3

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #4

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #5

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #6

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #7

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #8

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #9

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #10

    Demet Akalın, Halsey i yatakta merak etti #11


    İlginizi Çekebilir

    Yayın tarihi belli oldu! Kasaba Doktoru dizisi ne zaman başlayacak?
    Medya

    Yayın tarihi belli oldu! Kasaba Doktoru dizisi ne zaman başlayacak?

    Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak
    Yaşam

    Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir