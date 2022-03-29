Demet Akalın, Halsey'i yatakta merak etti

Oscar'in partisine katılan Halsey'in kıyafetini Demet Akalın dışında herkes beğendi.

Hafta sonu 94. kez düzenlenen Oscar gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Türk sevgilisinin yanında iddialı pozlar veren Halsey sosyal medyanın gündemindeydi. Dünyaca ünlü şarkıcı transparan elbisesiyle Demet Akalın'ın diline düştü.

"HER ŞEY MEYDANDA"

Halsey'nin iddialı tarzını gören Demet Akalın kendini tutamadı. Demet Akalın Halsey'in pozunu görünce "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" dedi.

"BUNUN BİR DE GÖZÜKENİ VAR"

Akalın daha sonra gelen yorumlara ise "Düşünülmüyor artık anacım. Erkeklerin bu kadar şeyleri gözükse. Neyse sustum bir de gözükenin fotoyu paylaşmamışsın" yanıtını vererek gündeme geldi.