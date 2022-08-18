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    Demet Akalın: Huylu huyundan vazgeçmiyor

    Demet Akalın, bu sefer de isim vermeden yakın bir arkadaşına sitem etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 07:04
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 07:22
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    Demet Akalın: Huylu huyundan vazgeçmiyor

    Sahne aldığı mekanda beğenmediği içkiyi garsonun başından aşağı döktüğü için günlerce eleştirilen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından isim vermeden bir erkek arkadaşını hedef aldı.

    "Sessizlik acıtır"

    Akalın, Twitter hesabından "Birçok erkek hayatındaki insana şiddet uygulamadığı için iyi biri olduğunu düşünür ama acı için şiddete gerek yoktur...Aldatmak acıtır, hakaret acıtır, sessizlik acıtır, yalanlar acıtır. İyi bir insan gibi davranan zalim bir erkekten daha tehlikeli bir şey yok" sözünü paylaştı.

    Akalın paylaşımına "Huylu huyundan vazgeçmiyor. Günün sözü hatta son 1 ayın. Kankama ithafen yazılmıştır, Okan mı diye sormayın" dedi.

    Akalın'ın bu sözleri kime söylediği ise merak konusu oldu.

    Demet Akalın: Huylu huyundan vazgeçmiyor #1

    Demet Akalın: Huylu huyundan vazgeçmiyor #2


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