Demet Akalın, kendi fotoğrafını görünce şaşırdı

Seren Serengil, doğum gününde Ece Erken ve Demet Akalın'ı paylaştı.

51 yaşındaki şarkıcı Seren Serengil, evinde parti verdi. Doğum gününe daha önce küs olan Ece Erken ve Demet Akalın da katıldı.

Serengil beraber verdikleri pozları paylaştı ama fotoğraflardaki abartılan filtre olay oldu. Paylaşım sosyal medyada büyük olay oldu.

Demet de şaşkın

Demet Akalın da fotoğrafta kendisini tanımadı. Akalın'ın bir mesajı sosyal medyada yayıldı ve Akalın burada şaşkınlığını ifade ederek "Bu ben miyim?" diye sordu.