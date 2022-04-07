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    Demet Akalın, kendi fotoğrafını görünce şaşırdı

    Seren Serengil, doğum gününde Ece Erken ve Demet Akalın'ı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:26
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    Demet Akalın, kendi fotoğrafını görünce şaşırdı

    51 yaşındaki şarkıcı Seren Serengil, evinde parti verdi. Doğum gününe daha önce küs olan Ece Erken ve Demet Akalın da katıldı.

    Serengil beraber verdikleri pozları paylaştı ama fotoğraflardaki abartılan filtre olay oldu. Paylaşım sosyal medyada büyük olay oldu.

    Demet de şaşkın

    Demet Akalın da fotoğrafta kendisini tanımadı. Akalın'ın bir mesajı sosyal medyada yayıldı ve Akalın burada şaşkınlığını ifade ederek "Bu ben miyim?" diye sordu.

    Demet Akalın, kendi fotoğrafını görünce şaşırdı #1

    Demet Akalın, kendi fotoğrafını görünce şaşırdı #2

    Demet Akalın, kendi fotoğrafını görünce şaşırdı #3Demet Akalın, kendi fotoğrafını görünce şaşırdı #4


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