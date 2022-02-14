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    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi

    Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Demet Akalın, giydiği kıyafetle rüküş seçilmesine sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 14:42
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    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi

    Demet Akalın'ın yıllardır konuşmadığı eski dostu Fatih Ürek, bufün bir magazin programına konuk oldu.

    Ürek, ünlülerin şu sıralar çok konuşulan sahne kıyafetleri hakkında düşüncelerini dile getirdi. Ürek, Demet Akalın’ın son sahne kıyafetini rüküş bulduğunu söyleyerek “Fecaat, facia” yorumları yaptı.

    "ÇIPLAKLARA ALIŞTINIZ"

    Bunu duyan Akalın’dan cevap gecikmedi. Çok sinirlenen Akalın, kendisini rüküş bulan eski dostuna seslendi: “Siz çıplakları göre göre alıştınız… Ben gayet edepli giyiniyorum, kimse kusura bakmasın”

     

    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi #1

    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi #2

    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi #3

    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi #4,

    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi #5

    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi #6

    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi #7

    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi #8

    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi #9

    Demet Akalın, kendisini rüküş bulanlara cevap verdi #10


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