Ünlü sanatçı Demet Akalın, Kartepe’nin zirvesinde hayranlarıyla buluştu. Eksi 5 derecede soğukta şarkılarını seslendiren Demet Akalın, konsere alanına kar motoru ile geldi.

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Kartepe Kayak Merkezi'nde hayranları ile buluştu.

KONSER ALANINA KAR MOTORUYLA GELDİ

Demet Akalın konser vereceği alana ise kar motoru ile geldi. Demet Akalın'ı dinlemeye gelen çok sayıda tatilci, şarkılara eşlik etti.

Demet Akalın Kocaeli konserine kar motoruyla geldi - Video



CENGİZ KURTOĞLU KONSERE AİLESİYLE GELDİ

Eksi 5 derecede sahne alan Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını ısıttı. Demet Akalın'ı, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da ailesiyle birlikte dinlemeye geldi.





"SEN GENÇLİĞİMSİN BENİM BE"

Kurtoğlu'nu karşısında gören Demet Akalın, "Sen gençliğimsin benim be” diye seslendi.

Kocaeli doğumlu Demet Akalın, konser sonunda yine kar motoruyla otele geçti.



