Demet Akalın oyunu kullandı, seçmen kağıdıyla poz verdi Türkiye, tarihi seçim için oy kullanmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da oy kullanan ünlüler arasında. Akalın, oyunu kullandıktan sonra seçmen kağıdıyla poz verdi.

Türkiye için tarihi seçim başladı. Milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında oy kullanıyor. Birçok ünlü de sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandıkların yolunu tuttu. Oy kullandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sabah saatlerinde oyunu kullandı. Hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Seçmen kağıdıyla paylaştı Ünlü şarkıcı Demet Akalın, oy kullanmasının ardından arabasında seçmen kağıdıyla poz verdi. Sabah saatlerinde oyunu kullanan Demet Akalın, aracında seçme kağıdıyla fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Üzerine "Vatanımıza hayırlı olsun" sözlerini eklemeyi ihmal etmedi.