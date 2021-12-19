Demet Akalın: Suriyeli gibi kaldık ülkede

Demet Akalın, doların yükselmesiyle alışveriş için soluğu Türkiye'de alan turistlere karşı sessiz kalamadı.

Türk lirası döviz kurlarındaki rekor yükselişlere değer kaybederken komşu ülkeler bu durumu fırsata çevirmeye başladı.

Alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, Edirne’deki mağaza ve marketlerde ne bulduysa satın aldı.

Böylelikle tüm raflar boş kaldı; ortaya çıkan görüntüler ise tepkilere yol açtı.

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden duruma isyan etti.

"ASKI BİLE BIRAKMAMIŞLAR"

Paylaşımında adeta ateş püsküren Akalın, tepkisi şu ifadelerle dile getirdi:

"Lime lime bavullarla alışveriş yapıyorlar, askı bile yok raflarda.

"NEYİN TALANI BU"

Ne oluyor ya, neyin talanı bu.

"SURİYELİ GİBİ KALDIK ÜLKEDE"

Suriyeli gibi kaldık ülkede, yazık."