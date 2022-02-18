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    Demet Akalın Tarkan'ın Geççek şarkısını beğenmedi

    Demet Akalın Tarkan'ın Geççek şarkısını beğenmediğini açık açık söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 12:14
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    Demet Akalın Tarkan'ın Geççek şarkısını beğenmedi

    Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek'in video klibi ünlü şarkıcının kendi adını taşıyan YouTube kanalında yayınlandı. Sosyal medyayı sallayan Geççek ile ilgili dikkat çeken bir yorum da şarkıcı Demet Akalın’dan geldi.

    Şarkı internete yüklenir yüklenmez tartışma konusu oldu. Bir kısım şarkıyı beğenmezken bir kısım ise marş gibi olduğunu söyleyip hemen benimsedi. Ünlü isimler de bu konuda ikiye bölündü.

    "BİRİ ÜSTÜMÜZE İNCİ TANEM ATSIN"

    Demet Akalın Geççek'i beğenmeyenler arasında yer aldı. Akalın daha şarkı gelmeden "Biri üstümüze inci tanemi atsın" dedi bu yoruma takipçisi "Akşam 9'dan sonra neler atarlar üstümüze" yanıtını verdi.

    Demet Akalın Tarkan ın Geççek şarkısını beğenmedi #1


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