Demet Akalın, ‘yasak aşk’ iddialarını doğruladı

Yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun “yasak aşk” yaşadıkları iddialarıyla ilgili konuşan Demet Akalın, “İki tarafı da uyarmıştım geçen sene” dedi.

Popçu Demet Akalın, yılbaşında Florya'daki bir otelde sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Akalın, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun “yasak aşk” yaşadıkları iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“İKİ TARAFI DA UYARMIŞTIM”

Akalın, “Ben çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı, benim çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum. Ben çok etkilendim.” dedi.

“AİLE İŞİNE KARIŞMAM”

“Barıştırma konusunda sizin bir adımınız oldu mu?” sorusuna yanıt veren Demet Akalın, “O onların kendi bileceği bir iş. Aile işine ben karışmam ama ben dün Aslı ile birlikteydim.” diye konuştu.

Röportaja dahil olan Okan Kurt ise “Aslı da, Deha da bizim kardeşimiz. Mutlu yuvalarını kurtaracağız. Olan bir şey yok zaten” diyerek, konuyu kapattı.

“KİM YAPTIYSA ALLAH’INDAN BULSUN”

Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Deha Bilimler, birkaç gün önce sessizliğini bozmuş iddialarla ilgili “Çirkin bir şey” demişti.

Kendisini dinlemeye gelen Saraçoğlu ile mekanı ayrı ayrı terk edip, geceyi beraber geçirdikleri söylenen Bilimlier, “20 yıldır sahne yapıyorum, üç çocuğum var evliyim. Benim bu taraklarda bezim olmadığını biliyorsunuz. Gülşah benim arkadaşım, benim üç çocuğum var kim yaptıysa Allah’ından bulsun. Bu iddiayı yaratanlar Gülşah ile problemi olan birileri olabilir, benim kimseyle problemim yok. Kimseyi telefonla arayıp, ‘eşim duymasın’ demedim. Böyle bir şey yok… Eşim de Gülşah’ı tanıyor, onunla da konuştuk. Eşim aldırmıyor bu iddialara ama az biraz tahmin ediyorum neden çıktığını… Burada bir komplo var ama ortaya çıkaracağım. Sahne dışında Gülşah’ı hiç görmedim, dışarıda bir araya gelmedim. Beni izlemeye gelen biri… Bu çirkin bir saldırı, bir fotoğraf varsa yayınlasınlar.” şeklinde konuşmuştu.