- Haberler
- Magazin Haberleri
- Demet Akalın, yılbaşı eleştirilerine cevap verdi
Demet Akalın, yılbaşı eleştirilerine cevap verdi
Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın bu kez de yılbaşıyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Şarkıcının mesajı kısa sürede hayranlarını ikiye böldü.
- 18.12.2022 - 15:31
- Güncelleme : 18.12.2022 - 15:58
Sosyal medyada sık sık polemiklerle gündeme gelen Demet Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi.
2023 yılına sayılı günler kala Akalın'dan, yılbaşı kutlaması ile ilgili dikkat çekici bir çıkış geldi.
Yılbaşı eleştilerine yanıt verdi
Demet Akalın, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır diyenlere şey deyin, dünyanın güneş etrafında attığı turu kutlayacağız." paylaşımı yaptı.
Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyada yeni bir polemik yarattı.
Paylaşımı tartışma yarattı
Birçok kişi Demet Akalın'a destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı paylaşımından dolayı eleştirdi.
Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.