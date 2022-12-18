Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.332
0.35%
BTXN Coin
7.00
-2.64%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Demet Akalın, yılbaşı eleştirilerine cevap verdi

    Demet Akalın, yılbaşı eleştirilerine cevap verdi

    Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın bu kez de yılbaşıyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Şarkıcının mesajı kısa sürede hayranlarını ikiye böldü.
    • 18.12.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sosyal medyada sık sık polemiklerle gündeme gelen Demet Akalın'dan yeni bir paylaşım geldi.

    2023 yılına sayılı günler kala Akalın'dan, yılbaşı kutlaması ile ilgili dikkat çekici bir çıkış geldi.

    Yılbaşı eleştilerine yanıt verdi

    Demet Akalın, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır diyenlere şey deyin, dünyanın güneş etrafında attığı turu kutlayacağız." paylaşımı yaptı.

    Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyada yeni bir polemik yarattı.

    Demet Akalın, yılbaşı eleştirilerine cevap verdi #1

    Paylaşımı tartışma yarattı

    Birçok kişi Demet Akalın'a destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı paylaşımından dolayı eleştirdi.

    Akalın'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Demet Akalın, yılbaşı eleştirilerine cevap verdi #2

    Demet Akalın, yılbaşı eleştirilerine cevap verdi #3


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak
    Gündem

    THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak

    Dünyanın en büyük çamaşırhanesi Dhobi Ghat Hindistan'da
    Dünya

    Dünyanın en büyük çamaşırhanesi Dhobi Ghat Hindistan'da

    Görüş Bildir