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Demet Akalın, yılbaşı eleştirilerine cevap verdi

Demet Akalın, yılbaşı eleştirilerine cevap verdi

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın bu kez de yılbaşıyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Şarkıcının mesajı kısa sürede hayranlarını ikiye böldü.