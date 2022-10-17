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    Demet Akalın'dan Ebru Gündeş'e evlilik sorusu

    Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 08:27
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:43
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    Demet Akalın'dan Ebru Gündeş'e evlilik sorusu

    Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendiği ve Dubai'ye yerleşeceği iddiaları gündemde olan Ebru Gündeş'in tektaşı da geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu.

    Son olarak Ebru Gündeş'in konserine giden Demet Akalın, sahnede sorduğu sorularla herkesin merak ettiği konuyu aydınlığa kavuşturdu.

    "Evlenmedim"

    Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Gündeş, bu konuda ilk kez konuştu. Gündeş, şarkıyı söylediği anlarda yüzüğünü göstererek "Hayır" dedi.

    Gündeş ayrıca açıklamasında, "Benimle ilgili çok konuşurlar hep yalan dolan hakkımda çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum." dedi.

    Demet Akalın'dan Ebru Gündeş'e evlilik sorusu VİDEO

    Demet Akalın dan Ebru Gündeş e evlilik sorusu #1

    Demet Akalın dan Ebru Gündeş e evlilik sorusu #2


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