Demet Akalın'dan İzmir'deki depremzedelere yardım

Evsiz kalan bir aileye koltuk takımı alacağını söyleyen şarkıcı, 10 aileye yardım edecek.

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Yaşanan deprem sonrası İzmir'deki depremzedeler için ülkenin dört bir yanından yardım yağmaya başladı.

Şarkıcı Demet Akalın, İzmir'de meydana gelen 6,6'lık deprem sonrası mağdur olan vatandaşlar için harekete geçti.

SALON TAKIMI DEMET'TEN

Son olarak Demet Akalın'da Twitter'dan kendisine ulaşan Hakan Şahin isimli bir vatandaşın, "Evimiz ağır hasarlı, yıkım kararı verildi. Hiçbir eşyamızı alamadan çıkmak zorunda kaldık. İki oğlum var, kiralık ev arıyoruz" tweetine "Ben bir salon takımı göndersem" karşılığını verdi.

"10 AİLE DEDİM YA KUZUM"

Bir başka kullanıcının, "Senin gibi birinin bir değil 2-3 salon takımı yollaması lazım ama olsun çok sanatçıya örnek olursun inşallah" yorumunu gören şarkıcı, "10 dedim ya kuzum. 10 aileye Allah'ın izniyle göndereceğim. Her şey düzelsin neler yapacağım bak gör" dedi.