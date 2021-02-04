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    Demet Akalın'dan kızı Hira adına bağış

    Kızına bu sene doğum günü partisi veremeyen Demet Akalın, Hira adına bağış yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 07:50
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    Demet Akalın'dan kızı Hira adına bağış

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kızı Hira 4 Şubat'ta 7 yaşına girecek.

    Pandemiden dolayı bu sene kutlama yapamayan Demet Akalın, kızı adına bağış yapmaya karar verdi.

    PARTİ YERİNE YARDIM

    Partiye harcayacağı parayı köy okullarına yollayan ünlü şarkıcı Ağrı’daki 200 çocuğa mont ve bot gönderdi.

    "YAŞAMA SEVİNCİM"

    Kızının fotoğrafları olan bir de paylaşım yapan Akalın videoya, "Aşkım güZel kızım ömrüm iyi ki doğdun benim yaşama sevincim. Hira’m 7 oldun bugün. Daha nice yaşlarını görmek nasip olsun." yazdı.

    Demet Akalın dan kızı Hira adına bağış #1

    Demet Akalın dan kızı Hira adına bağış #2

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