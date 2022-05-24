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    Demet Akalın'dan zam paylaşımı

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, gündeme dair paylaşımlarına devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 10:57
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    Demet Akalın'dan zam paylaşımı

    Gündeme dair fikirlerini sık sık paylaşan Demet Akalın zamlarla ilgili yaptığı yorumlarla gündeme geliyor.

    Son olarak Akalın, Ata Benli'nin "Kola dahil tüm gazlı içeceklere yüksek miktarda yeni ön ek zam yolda. Raflarda göremezseniz şaşırmayın..." paylaşımına yazdığı yorumla dikkat çekti.

    "Zam gelecekmiş"

    Demet Akalın kola ve gazoz gibi gazlı içeceklere zam geleceğini duyunca yaşadığı bir olayı paylaştı. Akalın önce Ata Benli'ye "Göremedim şu an" yanıtını verdi.

    Kola ve gazoz için markete giden Demet Akalın daha sonra ise "Cola ve gazoz yok dediler! 'Niye 'dedim, 'zam gelecek saklıyorlar' dedi!" paylaşımı yaptı.

    Demet Akalın dan zam paylaşımı #1

    Demet Akalın dan zam paylaşımı #2

    Demet Akalın dan zam paylaşımı #3


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