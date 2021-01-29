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    Demet Akalın'ın alışverişi yarım kaldı

    Bir mağaza girip 45 dk ürün seçen Demet Akalın, alamadan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 11:04
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    Demet Akalın'ın alışverişi yarım kaldı

    Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı.

    Arkadaşlarıyla mağazaları dolaşan Akalın, yaklaşık 45 dakika yeni ürünleri inceledikten sonra mağazadan eli boş çıktı.

    KARTIM DİĞER ÇANTAMDA KALMIŞ

    Gazetecilerin "Neden bir şey almadınız?" sorusu üzerine ünlü şarkıcı, "Banka kartlarımı bir önceki çantamda unutmuşum, hiçbir şey alamadım" cevabını verdi.

    ATM'den nakit para çeken Akalın, mağazaya dönerek ayırttığı ürünleri satın aldı.

    Demet Akalın ın alışverişi yarım kaldı #1

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