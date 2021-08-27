Yangında evini kaybeden Alzheimer hastası Fatma Öksüzoğlu’na ev sözü veren Demet Akalın, sözünü tuttu. Prefabrik ev tamamlanırken, eşyaları da Akalın’ın alacağı öğrenildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın, 10 gün süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Alevler, 75 bin hektar alanı küle çevirdi. 2 binin üzerinde ev ve iş yeri yanarken, yangından etkilenen 45 mahallede 160 aile için konteyner kuruldu.

Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarında, 1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 binanın zarar gördüğü tespit edildi.

Yaşanan felakette Manavgat'ın Karaöz Mahallesi'nde kızıyla birlikte yaşayan Alzheimer hastası Fatma Öksüzoğlu'nun, yanan evinin önüne attığı yatakta uyurken çekilen görüntüleri, görenlerin yüreğini sızlattı.

SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

Sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraf Demet Akalın’a ulaşınca, Akalın duruma kayıtsız kalmadı.

Öksüzoğlu için ev yaptırma sözü veren Akalın, sözünü yerine getirdi.

PREFABRİK EVİN YAPIMI TAMAMLANDI

Öksüzoğlu'nun kızı Makbule Öksüzoğlu'na (57) ait 480 metrekarelik arsa üzerine yaklaşık 20 gün önce başlanan 80 metrekarelik 3+1 prefabrik evin yapımı tamamlandı.

Mutfak dolaplarının da takılması ile evin tamamen bitirileceği belirtildi.

Demet Akalın’ın söz verdiği evin yapımı tamamlandı VİDEO



“ALLAH DEMET AKALIN’DAN RAZI OLSUN”

Evin çevre düzenlemesini yapan Öksüzoğlu'nun torunu Mehmet Ali Öksüzoğlu (36), şu ifadeleri kullandı:

“Annemler ile altlı-üstlü aynı binada oturuyordum. Yangında evimiz tamamen yandı. Allah, Demet Akalın'dan razı olsun. Yangında tamamen yok olan ve şimdi yıkılan evimizin yerine Demet Hanım, buraya prefabrik bir ev yaptırdı. Ev bitti, sayılır. Sadece mutfak dolaplarının gelmesini bekliyoruz. Onlar da gelip takılınca ev tamamlanmış olacak.





“PLAKET YAPTIRIP ASACAĞIZ”

Demet Hanım, evin eşyalarını da alacağını söyledi. Evin girişine 'Demet Akalın Sevgi Evi' diye plaket yaptırıp asacağız. Yaptığı bu iyiliği sürekli hatırlayacağız, hiç unutmayacağız.”





“KAZA BELA GÖRMESİN”

Makbule Öksüzoğlu ise şu ifadeleri kaydetti:

“Demet Hanım'ın yaptırdığı evi gördüm, bize yeter. Tavuk kümesi de olsa, Allah bin kere razı olsun. Kafamızı sokacak bir deliğimiz olacak. Ona çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Kaza bela görmesin, ne muradı varsa ersin.”

“HAYATA YENİDEN BAŞLAYAN ÇOCUKLAR GİBİYİZ”

Öksüzoğlu, evlerinin yanmasıyla birlikte hayatlarının da çok değiştiğini belirterek, “Bütün anılarımız, bugüne kadar olan yaşamımız gitti. Hayata yeniden başlayan çocuklar gibiyiz.” dedi.