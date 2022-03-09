Demet Evgar'ın sevgilisi Levent Babataş kimdir? 6 yıllık aşkın meyvesi geliyor...

Hamile olduğu iddia edilen oyuncu Demet Evgar, 2016 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor merak ediliyor.

Demet Evgar, 8 Mart Dünya Kadın Günü'nde sosyal medyada paylaştığı "tek kişilik protesto" ile beğeni topladı.

Evgar, "Ben Kadınım" yazılı pankart hazırlayarak bir metro çıkışına astı.

Viral olan videoda ise Evgar'ın takipçilerinin dikkatini çeken bir detay yer aldı.

Son olarak Alev Alev dizisinde yer alan 41 yaşındaki oyuncunun sürekli olarak elinin karnına gittiği görüldü.

DEMET EVGAR HAMİLE

Magazin gündemindeki iddialara göre ise, 2016 yılından bu yana işletmeci Levent Babataş ile aşk yaşayan Demet Evgar hamile ve kız bebek bekliyor.

Demet Evgar'ın 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ise merak konusu oldu. Demet Evgar evli mi, sevgilisi kim? Levent Babataş kimdir, kaç yaşında, ne işe yapıyor? soruları gündemde yerini aldı.

Peki Demet Evgar'ın sevgilisi Levent Babataş kimdir? İşte biyografisi..

LEVENT BABATAŞ KİMDİR?

Aslen Erzincanlı olan Levent Babataş İstanbul'da dünyaya geldi.

Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim aldı.

Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapıyor.

Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunmakta.

Daha önce hiç evlenmemiş olan Demet Evgar, Babataş ailesine girdi. Evlilik yolunda olan çift, nikah hazırlıkları için kollarını sıvadı.