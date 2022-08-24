Demet Özdemir gelinliğini hediye edecek

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, düğün için 3 gelinlik hazırlattı.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önümüzdeki cuma akşamı evleniyor.

Demet Özdemir, düğünde Eda Güngör ve Nihan Peker imzalı iki özel tasarım ve bir de Alexander McQueen marka olmak üzere toplam değeri 200 bin TL olan 3 gelinlik giyecek.

Takipçilerine hediye edecek

Birini, düğün sonrası 15 milyon takipçisi arasından düğünü en yakın olan gelin adayına hediye edecek.





Geline 2 milyonluk hediye

Öte yandan Oğuzhan Koç'un, düğün öncesi Özdemir'e hediye edeceği mücevher için yaklaşık iki milyon TL ödediği öğrenildi.

Başarılı kariyerlerinin yanı sıra son dönemde özel hayatlarıyla da magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç-Demet Özdemir çiftinin nikâh şahitliğini, aralarında '3 Adam'dan İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler'in de yer aldığı yakın arkadaşları yapacak.