Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çifti yollarını ayırdı

Ayrılık söylentileriyle sık sık konuşulan genç çiftin, bu kez kesin olarak ilişkilerini noktaladıkları öne sürüldü.

Bu yıla ilişkileriyle damga vuran şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir, magazinin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Koç ve Özdemir hakkında peş peşe ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Çift ise Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla iddiaları yalanlamıştı.

Koç ile Özdemir, 2. Sayfa'nın haberine göre birkaç gün önce yurt dışı tatiline çıktı.

TATİL DÖNÜŞÜ AŞK BİTTİ

Ancak tatil dönüşü yeniden bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Türkiye'ye dönen ikili burada ayrılık kararı aldı.

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"BİR DAHA GERİ DÖNÜŞ YOK"

Özdemir'in, yakın çevresine "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok." dediği öne sürüldü.

FOTOĞRAFLARI SİLMEDİLER

Öte yandan taraflardan, ayrılık haberlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İki ismin birlikte yer aldıkları fotoğraf kareleri ise hala sosyal medya hesaplarında duruyor.