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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikahı ertelendi

    Bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikahı ertelendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2022 - 07:08
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 07:13
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    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikahı ertelendi

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bugün dünya evine girmeye hazırlanıyordu. Ancak bugün davetlilere nikahın ertelendiği haberi gitti.

    Bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle düğün pazar gününe alındı.

    Berkalığa veda edildi

    600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla dün gece bekarlığa veda partisi yaptı.

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç un nikahı ertelendi #1

    Gelinlik hediyesi

    Demet Özdemir düğünde Eda Güngör ve Nihan Peker imzalı iki özel tasarım ve bir de Alexander McQueen marka olmak üzere toplam değeri 200 bin TL olan 3 gelinlik giyecek. Birini düğün sonrası 15 milyon takipçisi arasından düğünü en yakın olan gelin adayına hediye edecek.

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç un nikahı ertelendi #2


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