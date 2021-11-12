Demet Özdemir yine ters ışık kurbanı oldu

Demet Özdemir yine ters ışık kurbanı oldu

Yüzü olduğu markanın reklam filmi için kamera karşısına geçen Demet Özdemir, yine ters ışık kurbanı oldu. Özdemir'in son hali dikkati çekerken, "estetik" iddiaları gündeme geldi.

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle seyirci karşısına çıkan Demet Özdemir, yaptığı reklam anlaşmalarıyla ekrandan uzak kalmıyor.

Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan ve keyfi yerinde olan Özdemir, yüzü olduğu markanın reklam filmi için yeniden kamera karşısına geçti.

Reklam filminden önce yakın dostlarına yemek veren Özdemir, çektirdiği son karelerle konuşulmaya başlandı.

Arkadaşı Mert Vidinli ile bir fotoğraf çektiren oyuncu, "estetik" iddialarıyla gündem oldu.

TERS IŞIK KURBANI OLDU

Mert Vidinli ile çektirdiği fotoğraflarda yüzü şiş çıkan Demet Özdemir'in, değişimi dikkatlerden kaçmazken, “Kötü ışık mı yoksa estetik mi?” yorumları yapıldı.

Fotoğrafların gündem olmasından sonra Vidinli sosyal medyadan açıklama yaparak, "Kızlar tamamen ışık yoksa hiçbir estetik vs yok" diyerek yorumlara cevap verdi.

İKİNCİ TERS IŞIK VAKASI

Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayınlanan ''Çok Güzel Hareketler 2'' programına konuk oldu.

Bu programda ters ışık kurbanı olan 29 yaşındaki oyuncunun bu halini gören sosyal medya kullanıcıları, kendini yorum yapmaktan alamadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Her haliyle güzel'' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise ''Demet'e ne yaptılar böyle?'', ''Orijinali bu.'' yorumlarında bulundu.