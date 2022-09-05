Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a: Kocam bey

Düğün karelerini paylaşmaya doymayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, birbirlerinin paylaşımına yorum yapmayı da ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki bir otelde hayatlarını birleştiren ve günlerce düğünleriyle magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, düğünden kareleri paylaşmaya devam ediyor.

Düğünden günler sonra Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi. Damatlığıyla çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gelin ve damat yorum yazdı

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir de eşinin fotoğraflarına kayıtsız kalmadı.

"Kocam bey"

İlk olarak kalp emojisiyle yorum yapan oyuncu, sonrasında "Kocam bey" ifadeleriyle bir yorum daha yaptı. Koç da Özdemir'e; "Eşim hanım" diye karşılık verdi.