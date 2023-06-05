Demet Özdemir'den su altında poz

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Şarkıcı Oğuzhan Koç ile 8 ay süren evliliğini tek celsede bitiren Adım Farah oyuncusu Demet Özdemir stresli günleri geride bıraktı.
Partneri Engin Akyürek ile ateşli pozlara imza atan Demet Özdemir birkaç gün önce kız arkadaşlarıyla tatile çıkmıştı.
Arkadaşlarıyla tatil yapan Demet Özdemir beyaz bikiniyle havuza atlayıp su altından pozlar verdi.
"Su altında bile güzel"
İddialı pozlarını paylaşan oyuncuya arkadaşı Selin Ciğerci tepkisiz kalmadı. Ciğerci "Su altında bile güzel" yorumunda bulundu.